Ставка: хозяева турнира выиграют с форой «минус два» за 1,82

Сборная БразилииGetty Images

«Селесао» в первом туре уверенно прихлопнули Боливию, хотя прогревали двигатель целый тайм и растранжирили массу моментов. Но матч указал на несколько положительных тенденций, которые позволят бразильцам как минимум не потерять очки в группе, как максимум – завоевать трофей.

Во-первых, игроки очень комфортно чувствуют себя в отсутствие Неймара. С бриллиантовым мальчиком атака команды сваливалась на левый край, теперь же она размашистая и более непредсказуемая. Футболисты часто берут ответственность на себя, но только чтобы улучшить ситуацию для партнера.

Во-вторых, даже когда мяч не летит в ворота, а соперник закрылся на все замки, бразильцы не отходят от тактики ради примитивной игры, продолжая расшатывать оборону. В итоге она поддается, а Коутинью с партнерами доказывают, что способны на подвиги даже в стрессовых ситуациях.

С Венесуэлой все просто: команда с трудом отскочила в матче против Перу, отыграв заключительные 15 минут в меньшинстве. Из более-менее известных игроков у нее в составе лишь Саломон Рондон, а остальные представляют посредственные клубы со всего мира. Против хозяев и главного фаворита КА венесуэльцам ловить нечего, да они и не будут: главный матч для них состоится в третьем круге против Боливии.

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Ставка: победа Колумбии в первом тайме и в матче за 2,01

Сборная КолумбииGetty Images

Колумбийцы в первом круге провели идеальный матч против Аргентины: выключили Месси (4 удара, 2 из них издали), не позволили сопернику вернуться в игру при 1:0, закрепили победу в конце. Во многом такой результат – заслуга Карлуша Кейруша. Португалец подобрал под соперника острую схему 4-3-3, а во втором тайме не испугался заменить лидеров (в том числе Фалькао и Куадрадо). Вышедшие на поле Дуван Сапата и Роджер Мартинес сделали разницу.

Во второй игре колумбийцы должны спокойно оформлять выход в плей-офф. Катар совершил магический камбэк с 0:2 против Парагвая, хотя не заслуживал этого: по игре соперник выглядел мощнее, но слишком рано расслабился. В голы превратились оба удара катарцев в створ во втором тайме – один шальной из-за штрафной, в другом эпизоде неуклюжий защитник вместо выноса записал автогол.

Против Аргентины Колумбия играла с позиции аутсайдера, хотя любит напирать на ворота, показывая силу. Против Катара так и будет – арабы не готовы диктовать условия. А значит игра сложится максимально примитивно: колумбийцы зажмут противника, Фалькао гениально замкнет в штрафной, и все это в первом тайме – «кофейщикам» не нужны неприятности, на какие в итоге нарвался Парагвай.

Колумбийцы затаскивают матчи, затащит и ставку. Осталось только кликнуть

Ставка: Аргентина выиграет с форой «минус один» за 1,72

Лео Месси после игры с КолумбиейGetty Images

Месси в первом матче не впечатлил ни фанатов, ни сборную Колумбии. Стартовые 45 минут Лео чесал затылок, вторые пару раз включился, не забил головой и стал одним из участников потасовки, спровоцированной неудачным отбором Куадрадо. После матча понурый Гном скоро спрятался в раздевалке – похоже, он понимает, что с такой игрой шансов на титул у его сборной нет.

Ситуация усугубилась после ничьей Парагвая и Катара. Аргентина откатилась на последнее место, теперь ей нужны победы в обоих оставшихся матчах. Обыграть арабскую сборную будет делом техники, но Парагвай – немного другая история. В последних четырех встречах Аргентина выиграла у этого соперника лишь раз, дважды сыграв вничью. Парагвайцы технически понимают, как действовать против Месси и остальных звезд «альбиселесте», но нужно подтвердить на практике.

Лео в этот раз надорвется, но потащит команду – других вариантов нет, если он планирует побороться не только за Кубок Америки, но и за шестой «Золотой мяч». Агуэро, Ди Мария и прочие обязательно поддержат лидера – два провала подряд Аргентине не простят ни в одном уголке планеты.

У Месси нет пути для отступления. У тебя тоже – кликай

Ставка: азиатская сборная не забьет за 1,61

Эдинсон КаваниGetty Images

Суарес и Кавани со старта турнира доказывают намерение добиться максимального результата. В первом матче ребята Табареса размазали по газону Эквадор (4:0), и хотя соперник с 25-й минуты играл в меньшинстве, счет к тому моменту уже был в пользу фаворита. После лидеры уругвайской атаки устроили косметику и довели цифры до приятных глазу своего болельщика.

Матч с участием японцев тоже завершился 4:0, но не в их пользу. Чилийцы полностью подавили сухие попытки азиатов в атаке, а сами реализовали почти все моменты. Забил даже Санчес, который весь сезон мариновался на лавке «МЮ» – показатель абсолютной беспомощности японцев. Они приехали в Бразилию полуторным составом, но даже при этом некоторые лидеры отсиживаются на скамейке – тренеры явно воспринимают турнир как тренировочный.

Уругвайцы мотивированы уже после второго тура обеспечить себе первое место в квартете и спокойно готовиться к четвертьфиналу. Японцы выйдут на игру расслабленными (им ничего не надо), но даже это не позволит им забить: Годин и Хименес создали бетонный, непроходимый блок против Эквадора, поставят такой же против лучшей сборной Азии.

Непроходимость уругвайской обороны = проходимость ставки

А еще:

Самый скучный матч второго тура с точки зрения вывески. Боливийцы – главные аутсайдеры не только своей группы, но и всего турнира. Перуанцы же вовсю сражаются с Венесуэлой за выход в плей-офф, и для этого им может быть достаточно всего четырех очков – две команды с третьих мест тоже пойдут дальше.

Заключительный матч квартета у Перу с Бразилией, поэтому надо решать все вопросы в ближайшей встрече. Беспомощные вне высокогорья боливийцы – соперник, которого можно и нужны обыгрывать с двукратным перевесом. Фарфан с Герреро на это способны, тем более за фору «минус один» дают жирные 1,83.

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