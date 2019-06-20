Гол Месси спас Аргентину в матче с Парагваем, но «альбиселесте» остались последними
Теперь аргентинцам нужно обыгрывать Катар и ждать осечки Парагвая.
Сборная Аргентины сыграла вничью с Парагваем в матче второго тура группового этапа Кубка Америки – 1:1.
Счет в игре на 32-й минуте открыл игрок сборной Парагвая Ричард Санчес, вогнавший мяч в нижний угол ворот Франко Армани.
Во втором тайме финалисты чемпионата мира-2014 выправили положение – отличился их лидер Лионель Месси, реализовавший пенальти.
Спустя несколько минут Парагвай снова мог выйти вперед, но Армани потащил пенальти в исполнении Дерлиса Гонсалеса.
- После двух туров Аргентина занимает последнюю четвертую строчку в турнирной таблице группы C.
- Лидирует Колумбия (у нее шесть баллов), на втором месте с двумя очками идет Парагвай. Катар и Аргентина имеют на счету по одному баллу.
- В последнем туре группового этапа команда Лео Месси сыграет с Катаром.
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