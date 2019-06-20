Сборная Аргентины сыграла вничью с Парагваем в матче второго тура группового этапа Кубка Америки – 1:1.

Счет в игре на 32-й минуте открыл игрок сборной Парагвая Ричард Санчес, вогнавший мяч в нижний угол ворот Франко Армани.

Во втором тайме финалисты чемпионата мира-2014 выправили положение – отличился их лидер Лионель Месси, реализовавший пенальти.

Спустя несколько минут Парагвай снова мог выйти вперед, но Армани потащил пенальти в исполнении Дерлиса Гонсалеса.

После двух туров Аргентина занимает последнюю четвертую строчку в турнирной таблице группы C.

Лидирует Колумбия (у нее шесть баллов), на втором месте с двумя очками идет Парагвай. Катар и Аргентина имеют на счету по одному баллу.

В последнем туре группового этапа команда Лео Месси сыграет с Катаром.

Агуэро: «Я хочу стать чемпионом скорее для Месси, чем для себя»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android