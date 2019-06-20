Форвард сборной Колумбии Радамель Фалькао рассказал о непростом противостоянии с уругвайским защитником Хосе Хименесом во время отборочной игры ЧМ-2014.

«Я не мог сконцентрироваться на игре, так как Хименес сводил меня с ума. Он задавал мне вопросы. Сначала он спросил, какая у меня машина. Когда я начал объяснять, что у меня за машина, Хименес уже убежал в сторону, чтобы принять подачу.

Это было только начало. Затем он спросил меня, почему у флагов Эквадора, Колумбии и Венесуэлы одинаковые цвета. Потом он подошел ко мне и сказал, что сегодня его дебют за сборную, что он очень счастлив и хочет сделать татуировку с датой этого матча. И спросил меня, как пишется слово «сентябрь» (september) – с буквой «p» или без нее.

Все закончилось тем, что я упустил момент и не откликнулся на подачу. Хименес сводил меня с ума», – приводит слова Фалькао These Football Times.

Матч между Уругваем и Колумбией состоялся 10 сентября 2013 года, команда Хименеса выиграла со счетом 2:0.

В итоге и Колумбия, и Уругвай отобрались на турнир в Бразилии. Победителем чемпионата мира-2014 стала сборная Германии.

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