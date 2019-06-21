Ставка: победа Бразилии и тотал «больше 2,5» за 2,08

Удивительно, что на домашней Копе, попав в наилегчайшую группу, после двух туров пентакампеоны все еще не прошли в плей-офф. Конечно, сенсация малореальна – для этого в последнем туре с определенным счетом должны завершиться примерно все матчи. Но все равно для хозяев неприятно, что их любимцы по-прежнему в подвешенном состоянии.

Любая непобеда Бразилии – что-то из ряда вон, ничья с Венесуэлой – сенсация в кубе. Учитывая, как складывался матч: абсолютное преимущество хозяев, 19 ударов по воротам, в два раза больше передач, зашкаливающее владение, но один удар в створ и отсутствие голов. Последний раз без забитого мяча бразильцы заканчивали игру в 2017-м – в товарняке против Англии. Казалось, если их остановят, то точно не Венесуэла на турнире года.

Роберто Фирмино, Бразилия, сборная БразилииGetty Images

Теперь «селесао» обязаны не просто обыграть Перу в третьем туре, а максимально извиниться перед болельщиками, которые ждут жгучих перфомансов вплоть до финала. Шансы, что бразильцы второй матч подряд не забьют, безумно малы – соответственно, один гол уже есть. Перуанцам, у которых уже есть четыре очка и на 90% место в плей-офф, нет смысла отсиживаться в обороне – матч должен быть открытым и результативным. Да и победа хозяев, которые порвутся, но сделают все необходимое для успеха, тоже не обсуждается.

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Ставка: победа Месси и его гномиков с форой «минус 1,5» за 1,83

Второй по статусу команде турнира отступать некуда: непобеда над Катаром повлечет вылет с Кубка Америки, адскую критику, железный уход Месси и его пролет мимо шестого «Золотого мяча». Одно очко и один забитый с пенальти мяч в двух первых матчах – результат, которому невозможно дать здравое объяснение, но при этом все по делу – Аргентина на большее не наиграла.

Возможно, единственное, чего команда могла добиться в больших объемах – голов. В первом матче пару шансов запорол Месси, во втором все подряд упустил Лаутаро Мартинес. Забей пенальти парагваец Дерлис Гонсалес – Аргентина с позором первой оформила бы билеты на родину.

Лионель Месси, Аргентина, сборная АргентиныGetty Images

Встреча с Катаром в последнем туре – невероятная удача. Победа на 80% не только выведет «альбиселесте» из группы, но и поможет сделать это со второго места (хотя в таком случае встречи с Бразилией до финала не избежать). Катар и так достаточно выжал из турнира: очко в игре с Парагваем и минимальное поражение от Колумбии – невероятная удача, которой пора повернуться к соперникам и воздать за все страдания.

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Ставка: Парагвай забьет больше одного гола за 1,68

Колумбийцы первыми на турнире не просто пробились в плей-офф, а сделали это с первого места. Главную роль взяли на себя соперники, которые оба раза потеряли очки, но и Фалькао с партнерами выполнили задачу идеально: две победы, три забитых и ни одного пропущенного – статистика, которой гордилась бы любая команда.

Что поражает в игре колумбийцев, так это реализация: три удара из семи в створ привели к голам. У Парагвая с этим ненамного хуже – три из восьми. Все потому что фуболисты Эдуардо Бериссо старательно играют в атаку. Если бы оборона была столь же продуктивна, вопрос с выходом в плей-офф уже давно отпал.

Радамель ФалькаоGetty Images

Теперь нужно обыгрывать Колумбию, но в этом нет ничего невозможного. Важным аспектом станет желание: колумбийцам результат не так важен, как сохранить в тонусе и здравии основных игроков, а еще «кофейщики» вряд ли против вылета из турнира Аргентины – они этому могут поспособствовать. В общем, победа Парагвая – дело почти решенное. А к одному голу они всегда могут добавить второй, в противном случае мы все равно ничего не потеряем и получим расход.

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Ставка: тотал «больше 2,5» за 2,08

Чилийцы и уругвайцы – самые результативные на турнире. На двоих за два матча они забили десять мячей (по пять). Без сомнений, атака – их сильное место. Суарес, Кавани, проснувшийся Санчес, Варгас – талантливые и острые форварды, которые пока реализуют на грани 100% возможностей.

Очный матч станет для команд наполовину товарищеским, так как они обеспечили себе выход в плей-офф – остается распределить первое и второе места. Такие встречи нередко превращаются в голевые шоу, а в этом случае шансов утонуть в скуке еще меньше: атакующие линии команд на несколько уровней превосходят защитные, тройку-четверку голов зрители увидят точно.

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