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Уругвай и Чили порадуют голами, Месси расщепит Катар. Прогнозы на третий тур Кубка Америки

Уругвай и Чили порадуют голами, Месси расщепит Катар. Прогнозы на третий тур Кубка Америки
Евгений Коростелев

Вчера в 11:20Обновлено 1 час назад

Вариант в 10 раз вернее, чем казино и бинарные опционы.

Перу – Бразилия (22 июня в 22:00)

Ставка: победа Бразилии и тотал «больше 2,5» за 2,08

Удивительно, что на домашней Копе, попав в наилегчайшую группу, после двух туров пентакампеоны все еще не прошли в плей-офф. Конечно, сенсация малореальна – для этого в последнем туре с определенным счетом должны завершиться примерно все матчи. Но все равно для хозяев неприятно, что их любимцы по-прежнему в подвешенном состоянии.

Любая непобеда Бразилии – что-то из ряда вон, ничья с Венесуэлой – сенсация в кубе. Учитывая, как складывался матч: абсолютное преимущество хозяев, 19 ударов по воротам, в два раза больше передач, зашкаливающее владение, но один удар в створ и отсутствие голов. Последний раз без забитого мяча бразильцы заканчивали игру в 2017-м – в товарняке против Англии. Казалось, если их остановят, то точно не Венесуэла на турнире года.

Роберто Фирмино, Бразилия, сборная Бразилии

Роберто Фирмино, Бразилия, сборная БразилииGetty Images

Теперь «селесао» обязаны не просто обыграть Перу в третьем туре, а максимально извиниться перед болельщиками, которые ждут жгучих перфомансов вплоть до финала. Шансы, что бразильцы второй матч подряд не забьют, безумно малы – соответственно, один гол уже есть. Перуанцам, у которых уже есть четыре очка и на 90% место в плей-офф, нет смысла отсиживаться в обороне – матч должен быть открытым и результативным. Да и победа хозяев, которые порвутся, но сделают все необходимое для успеха, тоже не обсуждается.

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Катар – Аргентина (23 июня в 22:00)

Ставка: победа Месси и его гномиков с форой «минус 1,5» за 1,83

Второй по статусу команде турнира отступать некуда: непобеда над Катаром повлечет вылет с Кубка Америки, адскую критику, железный уход Месси и его пролет мимо шестого «Золотого мяча». Одно очко и один забитый с пенальти мяч в двух первых матчах – результат, которому невозможно дать здравое объяснение, но при этом все по делу – Аргентина на большее не наиграла.

Возможно, единственное, чего команда могла добиться в больших объемах – голов. В первом матче пару шансов запорол Месси, во втором все подряд упустил Лаутаро Мартинес. Забей пенальти парагваец Дерлис Гонсалес – Аргентина с позором первой оформила бы билеты на родину.

Лионель Месси, Аргентина, сборная Аргентины

Лионель Месси, Аргентина, сборная АргентиныGetty Images

Встреча с Катаром в последнем туре – невероятная удача. Победа на 80% не только выведет «альбиселесте» из группы, но и поможет сделать это со второго места (хотя в таком случае встречи с Бразилией до финала не избежать). Катар и так достаточно выжал из турнира: очко в игре с Парагваем и минимальное поражение от Колумбии – невероятная удача, которой пора повернуться к соперникам и воздать за все страдания.

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Колумбия – Парагвай (23 июня в 22:00)

Ставка: Парагвай забьет больше одного гола за 1,68

Колумбийцы первыми на турнире не просто пробились в плей-офф, а сделали это с первого места. Главную роль взяли на себя соперники, которые оба раза потеряли очки, но и Фалькао с партнерами выполнили задачу идеально: две победы, три забитых и ни одного пропущенного – статистика, которой гордилась бы любая команда.

Что поражает в игре колумбийцев, так это реализация: три удара из семи в створ привели к голам. У Парагвая с этим ненамного хуже – три из восьми. Все потому что фуболисты Эдуардо Бериссо старательно играют в атаку. Если бы оборона была столь же продуктивна, вопрос с выходом в плей-офф уже давно отпал.

Радамель Фалькао

Радамель ФалькаоGetty Images

Теперь нужно обыгрывать Колумбию, но в этом нет ничего невозможного. Важным аспектом станет желание: колумбийцам результат не так важен, как сохранить в тонусе и здравии основных игроков, а еще «кофейщики» вряд ли против вылета из турнира Аргентины – они этому могут поспособствовать. В общем, победа Парагвая – дело почти решенное. А к одному голу они всегда могут добавить второй, в противном случае мы все равно ничего не потеряем и получим расход.

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Чили – Уругвай (24 июня в 02:00)

Ставка: тотал «больше 2,5» за 2,08

Чилийцы и уругвайцы – самые результативные на турнире. На двоих за два матча они забили десять мячей (по пять). Без сомнений, атака – их сильное место. Суарес, Кавани, проснувшийся Санчес, Варгас – талантливые и острые форварды, которые пока реализуют на грани 100% возможностей.

Очный матч станет для команд наполовину товарищеским, так как они обеспечили себе выход в плей-офф – остается распределить первое и второе места. Такие встречи нередко превращаются в голевые шоу, а в этом случае шансов утонуть в скуке еще меньше: атакующие линии команд на несколько уровней превосходят защитные, тройку-четверку голов зрители увидят точно.

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А еще:

Японцы ничьей с Уругваем доказали, что готовы и способны навязать борьбу лучшим командам турнира. Теперь у них появилось не только одно очко в таблице, но и мотивация – выход в 1/8 финала вполне реален. Чтобы продолжить борьбу, нужно как минимум не проиграть Эквадору, у которого на турнире ничего не ладится. Учитывая, что на непоражение азиатской сборной букмекеры выставили сумасшедший коэффициент 1,81 – срочно проходи по ссылке и выигрывай кэш на очевидной несправедливости.

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