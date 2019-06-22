Чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины Марио Кемпес считает, что национальной команде будет полезно поиграть без Лионеля Месси.

«Зависимость от Месси — это одна из проблем, потому что команда чувствует, что ему нужно отдать мяч. Это отсутствие характера. Возможно, сборной нужно отдохнуть от Месси. Что произойдет без Лео? Не вижу ничего плохого в том, чтобы пока не вызывать его в сборную и просмотреть молодых футболистов», – цитирует Кемпеса A Bola.

Единственная победа Месси со сборной Аргентины – Золото пекинской Олимпиады в 2008 году.

После двух туров Кубка Америки-2019 у «альбиселесте» одно очко. Если Месси и компания в третьем матче не обыграют Катар, то сборная не выйдет в плей-офф.

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