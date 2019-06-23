Бразилия провела заключительный матч на групповом этапе домашнего Кубка Америки-2019. Под руку попалась сборная Перу.

«Селесао» открыли счет на 12-й минуте. Филиппе Коутиньо подал угловой с левого фланга, Дани Алвес скинул на дальнюю штангу, Каземиро в две головы с Маркиньосом замкнули (но гол засчитали опорнику «Реала»).

Второй мяч бразильцам подарил голкипер Перу Педро Галлезе. При выносе из штрафной он попал в спину Роберто Фирмино, отскок угодил в штангу. Первым на подборе оказался Фирмино – Бобби уложил Галлезе и забил фирменный слепой мяч.

Бразилия откровенно издевалась над слабым противником. После тики-таки в центре поля мяч подхватил Эвертон. Он пошел с левого фланга, сместился чуть в центр и пробил в ближний угол – кипер не потащил.

Атаку под четвертый гол начал Дани Алвес. Он потащил мяч со своей половины, обыгрался с Артуром, получил обратный пас, снова сыграл в стенку (теперь с Фирмино), влетел в штрафную и расстрелял вратаря.

Пятый мяч вонзил вышедший на замену Виллиан. Он разыграл угловой, получил передачу, подработал под правую и красиво пробил от угла штрафной.

А еще на самой последней минуте матча Педро Галлезе отразил пенальти от Габриэла Жезуса.

5:0 – Бразилия разгромила Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки.

Гол и результативный пас в этом матче сделали Роберто Фирмино и форвард «Гремио» Эвертон.

Сборная Бразилии сыграет в четвертьфинале турнира 27 июня против команды, которая займет третье место в группе B или C.

Дубль Коутиньо и шикарный мяч Эвертона. Бразилия победила в первом матче Кубка Америки

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