Очередная чумовая банка с Кубка Америки – теперь в ворота Боливии
Этот гол – заглядение.
Венесуэла обыграла Боливию в третьем туре группового этапа Кубка Америки, а один из трех голов стал произведением искусства.
Автор мяча – нападающий Дарвин Мачис. 26-летний форвард прорвался в штрафную, на замахе уложил одного из соперников и с угла штрафной уложил мяч точно в сетку.
- Матч завершился со счетом 3:1 в пользу Венесуэлы. Мачис оформил дубль, автором еще одного мяча стал Жозеф Мартинес.
- Также выход из группы А оформила Бразилия. Боливия и Перу остались за пределами плей-офф.
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