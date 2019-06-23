Венесуэла обыграла Боливию в третьем туре группового этапа Кубка Америки, а один из трех голов стал произведением искусства.

Автор мяча – нападающий Дарвин Мачис. 26-летний форвард прорвался в штрафную, на замахе уложил одного из соперников и с угла штрафной уложил мяч точно в сетку.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу Венесуэлы. Мачис оформил дубль, автором еще одного мяча стал Жозеф Мартинес.

Также выход из группы А оформила Бразилия. Боливия и Перу остались за пределами плей-офф.

Издевательства Фирмино и остальной Бразилии – Перу получило 5 голов

Качай приложение Eurosport для iOS или Android