Сборная Аргентина вымучила путевку в плей-офф проходящего в Бразилии Кубка Америки, обыграв Катар со счетом 2:0.

Первый гол забил на четвертой минуте Лаутаро Мартинес, воспользовавшийся грубой ошибкой защитника Катара.

А уже в конце матча Серхио Агуэро ворвался на скорости в штрафную и покатил мяч в дальний угол.

Капитан аргентинской сборной Лионель Месси отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

В параллельном матче Колумбия обыграла Парагвай со счетом 1:0.

Этот результат обеспечил Аргентине второе место в группе и прямую путевку в игры на вылет.

В 1/4 финала «альбиселесте» вышли на Венесуэлу.

Месси – лучший игрок, Колумбия в полуфинале. Что нужно знать о фаворитах Кубка Америки

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