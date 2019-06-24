Twitter

Месси не забил, но голы Мартинеса и Агуэро вывели Аргентину в плей-офф

Месси не забил, но голы Мартинеса и Агуэро вывели Аргентину в плей-офф
Eurosport

1 час назад

Но игра «альбиселесте» все равно оставляет вопросы.

Сборная Аргентина вымучила путевку в плей-офф проходящего в Бразилии Кубка Америки, обыграв Катар со счетом 2:0.

Первый гол забил на четвертой минуте Лаутаро Мартинес, воспользовавшийся грубой ошибкой защитника Катара.

А уже в конце матча Серхио Агуэро ворвался на скорости в штрафную и покатил мяч в дальний угол.

Капитан аргентинской сборной Лионель Месси отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

  • В параллельном матче Колумбия обыграла Парагвай со счетом 1:0.
  • Этот результат обеспечил Аргентине второе место в группе и прямую путевку в игры на вылет.
  • В 1/4 финала «альбиселесте» вышли на Венесуэлу.

Месси – лучший игрок, Колумбия в полуфинале. Что нужно знать о фаворитах Кубка Америки

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте