Месси не забил, но голы Мартинеса и Агуэро вывели Аргентину в плей-офф
Но игра «альбиселесте» все равно оставляет вопросы.
Сборная Аргентина вымучила путевку в плей-офф проходящего в Бразилии Кубка Америки, обыграв Катар со счетом 2:0.
Первый гол забил на четвертой минуте Лаутаро Мартинес, воспользовавшийся грубой ошибкой защитника Катара.
А уже в конце матча Серхио Агуэро ворвался на скорости в штрафную и покатил мяч в дальний угол.
Капитан аргентинской сборной Лионель Месси отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отметился.
- В параллельном матче Колумбия обыграла Парагвай со счетом 1:0.
- Этот результат обеспечил Аргентине второе место в группе и прямую путевку в игры на вылет.
- В 1/4 финала «альбиселесте» вышли на Венесуэлу.
Месси – лучший игрок, Колумбия в полуфинале. Что нужно знать о фаворитах Кубка Америки
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