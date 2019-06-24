Капитан сборной Аргентины Лионель Месси допустил кошмарный промах в матче Кубка Америки.

В игре заключительного тура группового этапа против Катара Лео промазал из выгодной позиции. На 73-й минуте защитник Николас Тальяфико подключился к нападению и поймал мяч на левом краю штрафной. Он выкатил под удар Месси, мяч подпрыгнул перед Лионелем в районе 11-метровой отметки, и капитан запулил куда-то в сторону Марса.

Аргентина выиграла и без гола Месси – 2:0, забили Лаутаро Мартинес и Серхио Агуэро.

«Альбиселесте» вышли из группы с четырьмя очками. В четвертьфинале Кубка Америки аргентинцы встретятся с Венесуэлой.

На следующий день после матча с Катаром Лионелю Месси исполнилось 32 года.

Месси не забил, но голы Мартинеса и Агуэро вывели Аргентину в плей-офф

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