Суарес просигнализировал арбитру об игре рукой со стороны голкипера сборной Чили
Каталонский инстинкт.
Сборная Уругвая в заключительном матче группового этапа Кубка Америки выиграла у сборной Чили – 1:0.
В одном из эпизодов нападающий уругвайцев Луис Суарес пытался переиграть голкипера Габриэля Ариаса. Вратарь сборной Чили отбил мяч рукой – и Суарес инстинктивно просигнализировал арбитру о нарушении правил.
- Единственный мяч в прошедшем матче забил Эдинсон Кавани.
- В одной группе с Уругваем и Чили выступали Япония и Эквадор. В плей-офф вышли уругвайцы (с первого места) и чилийцы (со второго).
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