Суарес просигнализировал арбитру об игре рукой со стороны голкипера сборной Чили

Суарес просигнализировал арбитру об игре рукой со стороны голкипера сборной Чили
Eurosport

40 мин. назадОбновлено 20 мин. назад

Каталонский инстинкт.

Сборная Уругвая в заключительном матче группового этапа Кубка Америки выиграла у сборной Чили – 1:0.

В одном из эпизодов нападающий уругвайцев Луис Суарес пытался переиграть голкипера Габриэля Ариаса. Вратарь сборной Чили отбил мяч рукой – и Суарес инстинктивно просигнализировал арбитру о нарушении правил.

  • Единственный мяч в прошедшем матче забил Эдинсон Кавани.
  • В одной группе с Уругваем и Чили выступали Япония и Эквадор. В плей-офф вышли уругвайцы (с первого места) и чилийцы (со второго).

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