Матч группового этапа Кубка Америки между сборными Чили и Уругвая (0:1) прервал болельщик «небесно-голубых», который выбежал на поле и надел маску петуха.

Службам безопасности подсобил защитник сборной Чили Гонсало Хара, который подставил питч-инвайдеру подножку. Игроки Уругвая потребовали удаления Хары за неспортивное поведение, но арбитр Рафаэл Клаус не стал наказывать чилийца.

Единственный мяч в прошедшей игре забил Эдинсон Кавани. И Чили, и Уругвай вышли в плей-офф Кубка Америки.

Чили в 1/4 финала сыграет с Колумбией, Уругвай – с Перу.

Суарес просигнализировал арбитру об игре рукой со стороны голкипера сборной Чили

Качай приложение Eurosport для iOS или Android