Защитник сборной Чили сбил с ног болельщика, выбежавшего на поле в маске петуха
Интересно, поступил бы он точно так же с Кинси Волански?
Матч группового этапа Кубка Америки между сборными Чили и Уругвая (0:1) прервал болельщик «небесно-голубых», который выбежал на поле и надел маску петуха.
Службам безопасности подсобил защитник сборной Чили Гонсало Хара, который подставил питч-инвайдеру подножку. Игроки Уругвая потребовали удаления Хары за неспортивное поведение, но арбитр Рафаэл Клаус не стал наказывать чилийца.
- Единственный мяч в прошедшей игре забил Эдинсон Кавани. И Чили, и Уругвай вышли в плей-офф Кубка Америки.
- Чили в 1/4 финала сыграет с Колумбией, Уругвай – с Перу.
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