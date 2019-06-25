Легенда чемпионата мира-2010 Лариса Рикельме снова появилась на футбольном матче после долгого перерыва.

В 2010 году Лариса приобрела широкую популярность и репутацию самой известной болельщицы сборной Парагвая – в первую очередь благодаря тому, что ее мобильный телефон располагался между футболкой и пышной грудью.

Теперь постаревшая Рикельме (ей уже стукнуло 34) вернулась на футбол, но не помогла своей сборной: парагвайцы со счетом 0:1 уступили сборной Колумбии.

В 1/4 финала сборная Парагвая сыграет против сборной Бразилии.

В 2010 году любимая команда Ларисы Рикельме дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где проиграла будущим чемпионам – испанцам (0:1).

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