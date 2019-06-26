Анджи Аризага – модель и телеведущая. Летом 2018-го ты мог встретить ее в Москве, Питере и городах, где выступала ее родная сборная Перу – Саранск, Екатеринбург, Сочи.

Сейчас Анджи вдохновляет перуанцев на Копе: «инки» даже вышли в четвертьфинал, где сыграют с Уругваем 29 июня. А еще Аризага – основатель центра функциональной тренировки Forza. Поэтому в ее инстаграме, на который подписаны 2,4 млн человек, с гордостью указано – бизнеследи.

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