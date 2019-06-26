Ставка: Бразилия забьет «больше 1,5» во втором тайме за 2,21

Виллиан, сборная БразилииGetty Images

Бразильцы результатами на групповом этапе подтвердили притязания на титул: 7 очков, 8 забитых, ни одного пропущенного. Лишь ничья с Венесуэлой смазала впечатление, но ее можно отнести к терапевтическим: после уверенного старта на турнире бразильцы слишком поверили в себя и поплатились за расслабленность. Больше с ними такого не произойдет.

Парагвайцы со скрежетом пробрались в плей-офф: не пропусти Япония четыре от Чили, худшей командой с третьего места оказались бы красно-белые. Но в итоге они в четвертьфинале и могут уже сейчас дать своему выступлению положительную оценку. Прежде всего из-за пройденной стадии, а дальше посетовать на упущенные победы над Катаром и Аргентиной.

Против Бразилии у Парагвая нет шансов: на что может рассчитывать команда, где главная звезда – самый возрастной автор гола сборной за 73 года? Бразильцы не заметят противника, а самую жару припасут на второй тайм. Именно в этот отрезок матча «селесао» забивают больше всего на турнире (5 мячей), а еще чаще атакуют ворота, добивая жертву. Если Парагвай прогнется на старте игры (а это неизбежно ввиду разницы в классе), то во втором тайме его ждет ад – бразильцы слишком любят доказывать превосходство и устраивать шоу.

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Ставка: тотал «меньше 2,5» за 1,76

Лео Месси в матче против КатараGetty Images

По ходу турнира команды больше мучились, чем играли. От аргентинцев ждали стабильно классного футбола, перфомансов Месси и легкого выхода из группы с первого места – на деле «альбиселесте» едва не запаковали чемоданы уже после трех матчей, а Лео забил единственный мяч с пенальти и запомнился ударом в стратосферу во встрече с Катаром.

Венесуэла набрала в группе больше очков, чем Аргентина в своем квартете, и даже ни разу не проиграла, но травить байки о великолепии команды Дудамеля бессмысленно: выстраданная ничья с Перу, 11 человек на линии ворот против Бразилии и закономерная победа над худшей командой турнира Боливией (0 очков, разница 2-9) – вот и все достижения. Путь венесуэльцев легко повторила бы любая команда турнира, но остальным не так повезло со жребием.

Аргентина – фаворит матча, но она обязательно столкнется с проблемами. У Месси и Ко возникали сложности с реализацией в каждом матче – даже там, где соперники раскрывались. Вряд ли проблема «альбиселесте» срочно прорвет именно в предстоящей встрече. Тем более Венесуэла снова наденет броню, закроется и встанет у своей штрафной, рассчитывая дотерпеть до серии пенальти. Ждать в таком матче ливня голов нет смысла – мы и не будем.

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Ставка: тотал голов «больше 2» за 1,83

Сборная КолумбииGetty Images

Колумбийцы – единственные, кто выдал три из трех на групповом этапе, но за свой подвиг были награждены попаданием в плей-офф не на условные Венесуэлу или Перу, а прямиком на действующего чемпиона. Хотя «кофейщики» доказали, что в нынешнем составе и форме готовы бороться с любым противником, с чилийцами им просто не будет.

Изначально казалось, что Рейнальдо Руэда везет в Бразилию разбалансированную команду, где новички идут вперемешку с уставшими (Видаль) и утонувшими в лени (Санчес) звездами, но на деле чилийцы оказались вполне боеспособными. Две убедительные победы над Японией и Эквадором, а еще минимальное поражение в равной игре с Уругваем – определенный показатель состоятельности. Именно поэтому нельзя со 100%-й уверенностью утверждать, что в полуфинале сыграют колумбийцы, а не их противник.

Поэтому в этой паре стоит рассматривать не итоговый счет или исход, а пробивать статистику по голам. И Колумбия, и Чили в группе играли результативно, постоянно генерировали опасность у чужих ворот – все благодаря атакующим линиям, которые перенасыщены классными исполнителями. Соперники вряд ли сыграют закрыто, потому что не умеют и не любят так действовать – а это значит, что голов может быть значительно больше, чем два.

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Ставка: победа уругвайцев за 1,69

Луис Суарес и Эдинсон КаваниGetty Images

Уругвай легко разрешил проблему с выходом в четвертьфинал, набрав 7 очков. До максимума не хватило двух чудом потерянных баллов против Японии: 30 ударов в том матче преобразовались лишь в два гола, которых все равно не хватило – азиаты были слишком удачливы в атаке, реализовав два из трех моментов.

Суарес и Кавани вгрызались в соперников, стремились всеми возможными способами заткнуть мяч в ворота, что иногда приводило к курьезам (вроде апелляции за игру рукой вратаря). Уругвайцы максимально заряжены в 16-й раз в истории и впервые с 2011 года поднять кубок – конкуренцию на данном этапе им готовы составить только бразильцы и колумбийцы.

Перу – серая команда, которая прошла группу только благодаря формату турнира. Многое показал матч против хозяев, где из перуанцев замесили в тесто. К несчастью для аутсайдеров, в последнем матче они потеряли из-за травмы Фарфана, что приравнивается к катастрофе. В общем, шансы команды на проход Уругвая – пыльная соринка в океане.

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