Месси не побеждает с Аргентиной из-за крайних защитников. Там нет гениев уровня Алвеса и Альбы

Репутационная яма, в которую рухнула сборная Аргентины перед четвертьфиналом Кубка Америки, неплохо иллюстрирует превью от местной газеты La Nacion. Журналисты не слишком позитивно оценили групповой этап и теперь уверены: команда Лео Месси может многому поучиться у Венесуэлы.

Сравнение с карликами показательно. Сборной, которая 12 раз брала Кубок Америки и еще дважды побеждала на ЧМ, на полном серьезе советуют взять пример с команды, которая ни разу не отбиралась на чемпионат мира и не проиграла Аргентине только четыре матча из 25. В эпоху Месси «альбисилеста» не была в таком отвратном состоянии никогда.

Сам Лео – одна из причин провала. Его форма просела еще в конце клубного сезона. Короткий отпуск не помог – Месси не затушил эмоциональный пожар от ужасного финиша с «Барсой». Его показатели на Копе лишь подчеркивают масштаб проблем.

«Барселона» Копа Америка Удары 5,6 3 Из штрафной 2,6 1,3 Пасы под удар 3,1 0,7 Попытки дриблинга 7,4 7,7 Удачные попытки 4,5 4

По сравнению с последним сезоном в клубе Месси бьет на Кубке Америки в два раза реже (в том числе из штрафной) и отдает в четыре раза меньше передач под удар. Выборка из трех матчей, естественно, маловата, но разница все равно поражает и шокирует. Один гол с пенальти – тоже.

Относительный прогресс по обводкам не должен смущать. Наоборот, это индикатор игровых трудностей Аргентины и роли Месси в них. Из-за слабых партнеров Лео даже не близок к привычным показателям по ударам и передачам под удар – остается брать игру на себя и обводить. Чаще всего в окружении нескольких соперников. Из-за этого процент успешных обводок хуже, чем в «Барсе».

Одна из ключевых причин – недостаток крутых крайних защитников. Пожалуй, это слабейшая позиция Аргентины, за исключением вратарской. Со времен Хавьера Дзанетти там просто не появляются топ-исполнители. Достойные вроде Габриэля Хайнце или Пабло Сабалеты сильнее играли за клуб – этот тренд еще в 2008 отметил эксперт BBC по латиноамериканскому футболу Тим Викери.

На двух последних ЧМ беда проявлялась в разной степени. В 2014-м левый край закрывал номинальный центральный защитник Маркос Рохо. В 2018-м сборная использовала уже четверку ЦЗ, а к самому турниру готовила схему, в которой фулбеков нет в принципе.

Лионель Месси, Маркос РохоGetty Images

На Месси это сказывается негативно. В сборной он выходит либо вторым нападающим, либо десяткой. Большую часть времени проводит по центру. В этой роли ему важны игроки, создающие ширину в атаке. Без нормальных фулбеков у Аргентины таких игроков нет по умолчанию.

О прямой связи между продуктивностью Месси и крутыми крайками размышлял Пеп Гвардиола. Работая в «Барсе», коуч сказал: «Если хочешь хорошо продвигать мяч через центр, тебе нужны подключения фланговых игроков. Если хочешь продвигать мяч через фланги, тебе нужны умные полузащитники в центре».

В «Барселоне» этот принцип срабатывал поразительно часто. Более того, чуть ли не каждая тактическая эволюция Месси включала крутую связку с фулбеком.

На первом этапе Лео был игроком со слаломным дриблингом. Чтобы расчистить пространство Месси для прохода, требовались подключения крайнего защитника. Их на постоянной основе обеспечивал Дани Алвес. Бразилец до сих пор остается лидером по голевым передачам на Лео.

На втором этапе Месси исполнял ложную девятку. Его любимый прием в этот период – движение за мячом в опорную зону. Чтобы реализовать его, нужны были одновременные подключения Алвеса и Эрика Абидаля. Они уводили крайних полузащитников соперника, благодаря чему Месси оказывался неприкрытым. Хороший пример – гол Лео в финале ЛЧ с «Ман Юнайтед». Он остался один благодаря тому, что Алвес увел Райана Гиггза, а Абидаль – Антонио Валенсию.

Наконец, на последнем этапе Месси вытягивает за счет передач из глубины. В какой-то мере он в одиночку пытается заменить Иньесту и Хави. Его самый популярный адресат – снова крайний защитник. На этот раз Жорди Альба. Испанец либо решает сам, либо возвращает Месси пасом под удар.

В сборной подключения фланговых защитников либо неопасны, либо их попросту нет. Продвигать мяч через центр в таких условиях нереально. Из-за этого Месси сталкивается с большим количеством соперников изначально – их никто не уводит во фланг. Задача по вскрытию защиты для Лео усложняется. Классическая ситуация – матч с Парагваем. Там команда даже перешла на схему с ромбом в центре поля – в ней за активность на флангах отвечают только фулбеки. Но даже в таком сценарии левый защитник Аргентины Нико Тальяфико не рисковал – он почти не подключался вперед и на усредненной позиции вообще оказался на своей половине поля. Ужас, учитывая перевес аргентинцев во владении.

Возможно, дело не только в слабом поколении самих крайков. Их осторожность подчеркивает другие уязвимости Аргентины. Во-первых, у команды давно нет скоростных центральных защитников – им нужна подстраховка. Во-вторых, аргентинцы до сих пор не научились высокому прессингу – когда его нет, нужна надежность. Пассивность крайних защитников слегка помогает и в первом случае, и во втором.

Месси – главный заложник этого. Если в «Барсе» у него всегда были идеальные партнеры на флангах, то в сборной они не просто уступают им в классе, но и действуют в разительно другой манере. Нагрузка возрастает до масштабов, неподвластных даже Лео.

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