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Бразилия обыграла Парагвай – 4:3. Но только в серии пенальти

Бразилия обыграла Парагвай – 4:3. Но только в серии пенальти
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Дальше Аргентина?

Сборная Бразилии с трудом вышла в полуфинал домашнего Кубка Америки-2019, лишь по пенальти обыграв Парагвай.

Основное время закончилось безголевой ничьей, несмотря на удаление Фабиана Бальбуэна еще на 58-й минуте. Дополнительное время также не принесло голов. В серии пенальти один удар парагвайцев пришелся мимо, другой потащил Алиссон. Победный удар бразильцев на счету Габи Жезуса.

  • В полуфинале Бразилия сыграет с победителем пары Аргентина – Венесуэла.
  • В других четвертьфиналах сыграют Колумбия – Чили и Уругвай – Перу.

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