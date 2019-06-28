Сборная Бразилии с трудом вышла в полуфинал домашнего Кубка Америки-2019, лишь по пенальти обыграв Парагвай.

Основное время закончилось безголевой ничьей, несмотря на удаление Фабиана Бальбуэна еще на 58-й минуте. Дополнительное время также не принесло голов. В серии пенальти один удар парагвайцев пришелся мимо, другой потащил Алиссон. Победный удар бразильцев на счету Габи Жезуса.

В полуфинале Бразилия сыграет с победителем пары Аргентина – Венесуэла.

В других четвертьфиналах сыграют Колумбия – Чили и Уругвай – Перу.

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