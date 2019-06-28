Месси впервые спел гимн Аргентины перед матчем
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси спел национальный гимн перед матчем 1/4 финала Кубка Америки против Венесуэлы.
С тех пор, как Лео в 2005 году дебютировал в составе «альбиселесте», он никогда не исполнял главную песню своей родины перед матчами. 28 июня 2019 года был зафиксирован первый подобный случай.
- В 2015 году Месси заявил, что никогда не пел гимн перед матчами и не будет делать этого впредь.
- Единственным успехом Месси в составе сборной Аргентины остается олимпийское золото 2008 года.
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