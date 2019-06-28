Twitter

Месси впервые спел гимн Аргентины перед матчем

Месси впервые спел гимн Аргентины перед матчем
Eurosport

1 час назад

Чего только не сделаешь, чтобы выйти из тени Криштиану и выиграть трофей со сборной.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси спел национальный гимн перед матчем 1/4 финала Кубка Америки против Венесуэлы.

С тех пор, как Лео в 2005 году дебютировал в составе «альбиселесте», он никогда не исполнял главную песню своей родины перед матчами. 28 июня 2019 года был зафиксирован первый подобный случай.

  • В 2015 году Месси заявил, что никогда не пел гимн перед матчами и не будет делать этого впредь.
  • Единственным успехом Месси в составе сборной Аргентины остается олимпийское золото 2008 года.

Симеоне: «Месси конкурирует не с Марадоной, а с Роналду»

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте