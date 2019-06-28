Капитан сборной Аргентины Лионель Месси спел национальный гимн перед матчем 1/4 финала Кубка Америки против Венесуэлы.

С тех пор, как Лео в 2005 году дебютировал в составе «альбиселесте», он никогда не исполнял главную песню своей родины перед матчами. 28 июня 2019 года был зафиксирован первый подобный случай.

В 2015 году Месси заявил, что никогда не пел гимн перед матчами и не будет делать этого впредь.

Единственным успехом Месси в составе сборной Аргентины остается олимпийское золото 2008 года.

Симеоне: «Месси конкурирует не с Марадоной, а с Роналду»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android