Сборная Аргентины со счетом 2:0 выиграла у сборной Венесуэлы и шагнула в полуфинал Кубка Америки.

Счет в игре открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес: 22-й номер «альбиселесте» изящно подставил пятку после удара Серхио Агуэро, и мяч прошел между ног у вратаря.

Ко второму голу тоже привел удар Агуэро – на этот раз голкипер венесуэльцев выпустил мяч из рук и сделал подарок Джовани Ло Сельсо.

В полуфинале Аргентина сыграет со сборной Бразилии. Южноамериканское Эль Класико пройдет в ночь на 3 июля.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Чили.

Месси впервые спел гимн Аргентины перед матчем

Качай приложение Eurosport для iOS или Android