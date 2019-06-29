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Голы Лаутаро и Ло Сельсо, которые вывели команду Месси в полуфинал Копы на Бразилию
Теперь финалисты ЧМ-2014 зарубятся с заклятым врагом.
Сборная Аргентины со счетом 2:0 выиграла у сборной Венесуэлы и шагнула в полуфинал Кубка Америки.
Счет в игре открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес: 22-й номер «альбиселесте» изящно подставил пятку после удара Серхио Агуэро, и мяч прошел между ног у вратаря.
Ко второму голу тоже привел удар Агуэро – на этот раз голкипер венесуэльцев выпустил мяч из рук и сделал подарок Джовани Ло Сельсо.
- В полуфинале Аргентина сыграет со сборной Бразилии. Южноамериканское Эль Класико пройдет в ночь на 3 июля.
- Действующим победителем Кубка Америки является сборная Чили.
Месси впервые спел гимн Аргентины перед матчем
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