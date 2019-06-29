Голубь отнял мяч у игрока Аргентины во время матча с Венесуэлой
Сама природа идет против команды Месси.
Во время матча Аргентины и Венесуэлы произошел забавный момент, который, правда, был не очень веселым для пары его главных героев.
На третьей минуте матча полузащитник Аргентины Родриго де Пауль понесся в атаку против двоих соперников, но не заметил на пути босса обороны венесуэльцев – голубя. Родриго прокатил мяч прямо по несчастной птице, споткнулся и упал, потеряв мяч. Венесуэла спаслась от атаки, а голубок сделал свое дело и упорхнул.
- В 1/4 финала Кубка Америки Аргентина выиграла у Венесуэлы – 2:0.
- Лео Месси не забил, но Лаутаро Мартинес и Джовани ло Сельсо сделали результат для аргентинцев.
- Впереди у Аргентины полуфинал с Бразилией.
Месси не побеждает с Аргентиной из-за крайних защитников. Там нет гениев уровня Алвеса и Альбы
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