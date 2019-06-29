В четвертьфинале Кубка Америки команда Чили победила Колумбию в серии пенальти – 0:0 (5:4)

Действующие победители Копы забили уже на 15-й минуте матча, но арбитр матча Нестор Питтана воспользовался VAR и зафиксировал офсайд у Санчеса.

Оказывается, офсайд был в самом начале атаке.

Зато Алексис не подвел в серии пенальти, вколотив решающий мяч.

Кроме игрока «МЮ» за Чили забили Артуро Видаль, Эдуардо Варгас, Эрик Пульгар, Чарльз Арангис.

За Колумбию забили Хамес Родригес, Эдвин Кардона, Хуан Куадрадо, Йерри Мина, а решающий удар смазал Уильям Тесильо.

В полуфинале сборная Чили встретится с победителем пары Уругвай – Перу.

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