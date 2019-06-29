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Ядерная серия пенальти от Чили – забил даже Алексис Санчес

Ядерная серия пенальти от Чили – забил даже Алексис Санчес
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 50 мин. назад

Месси очень-очень-очень-очень надеется, что ему не придется еще раз играть с Чили в серию пенальти.

В четвертьфинале Кубка Америки команда Чили победила Колумбию в серии пенальти – 0:0 (5:4)

Действующие победители Копы забили уже на 15-й минуте матча, но арбитр матча Нестор Питтана воспользовался VAR и зафиксировал офсайд у Санчеса.

Оказывается, офсайд был в самом начале атаке.

Зато Алексис не подвел в серии пенальти, вколотив решающий мяч.

  • Кроме игрока «МЮ» за Чили забили Артуро Видаль, Эдуардо Варгас, Эрик Пульгар, Чарльз Арангис.
  • За Колумбию забили Хамес Родригес, Эдвин Кардона, Хуан Куадрадо, Йерри Мина, а решающий удар смазал Уильям Тесильо.
  • В полуфинале сборная Чили встретится с победителем пары Уругвай – Перу.

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