Сборная Уругвая сенсационно проиграла Перу в четвертьфинале Кубка Америки-2019. За 120 минут болельщики увидели два гола уругвайской команды, но на оба взятия ворот VAR наложил вето.

Все решилось в серии пенальти. Первым к точке подошел Луис Суарес, и его удар в угол не доставил проблем вратарю Педро Галлезе.

Остальные 9 исполнителей пенальти были точны, поэтому именно промах Суареса оказался роковым. Когда Эдисон Флорес забил решающий 11-метровый и принес победу Перу, форвард «Барсы» уткнулся в собственную майку, чтобы никто не видел его рыданий.

Перу сыграет в полуфинале с действующим чемпионом Чили в ночь на 4 июля.

Днем ранее первого финалиста определят Аргентина и Бразилия.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android