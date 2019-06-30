Getty Images
Незабитый пенальти и горчайшие слезы Суареса, который подвел Уругвай в четвертьфинале
Как часто бывает, лучший игрок не забивает важнейший 11-метровый.
Сборная Уругвая сенсационно проиграла Перу в четвертьфинале Кубка Америки-2019. За 120 минут болельщики увидели два гола уругвайской команды, но на оба взятия ворот VAR наложил вето.
Все решилось в серии пенальти. Первым к точке подошел Луис Суарес, и его удар в угол не доставил проблем вратарю Педро Галлезе.
Остальные 9 исполнителей пенальти были точны, поэтому именно промах Суареса оказался роковым. Когда Эдисон Флорес забил решающий 11-метровый и принес победу Перу, форвард «Барсы» уткнулся в собственную майку, чтобы никто не видел его рыданий.
- Перу сыграет в полуфинале с действующим чемпионом Чили в ночь на 4 июля.
- Днем ранее первого финалиста определят Аргентина и Бразилия.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте