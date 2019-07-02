Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением об игре капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Аргентина – это не набор индивидуальностей, они сильно выросли как команда. А коллектив усиливает индивидуальные качества.

Месси невозможно остановить. Мы можем уменьшить его влияние на игру, но нейтрализовать его полностью невозможно», – приводит слова Тите Goal.

Матч между Бразилией и Аргентиной в рамках полуфинала Кубка Америки состоится в ночь на 3 июля. Начало – в 3:30 мск.

В другом полуфинале сыграют Чили и Перу.

Месси впервые спел гимн Аргентины перед матчем

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