Twitter

Выстрелы Жезуса и Фирмино, которые вновь оставили беднягу Месси без трофея в сборной

Выстрелы Жезуса и Фирмино, которые вновь оставили беднягу Месси без трофея в сборной
Eurosport

1 час назадОбновлено 60 мин. назад

Лео и успехи в сборной – две несовместимые вещи.

Сборная Бразилии не пустила сборную Аргентины и Лионеля Месси в главный матч Кубка Америки, победив в 1/2 финала со счетом 2:0.

Первый гол Бразилии на 19-й минуте получился образцовым, идеальная комбинация парней в желтом и Жезус расстреливает ворота в упор.

А на 71 минуте Жезус промчался через все поле и выкатил мяч на пустые ворота Фирмино.

  • Единственной победой Месси со сборной остается золото пекинской Олимпиады.
  • Бразилия впервые за 12 лет вышла в финал Кубка Америки, а вот Аргентина уже 26 лет без трофеев на уровне национальных команд.
  • В финале пентакампеоны сыграют с победителем пары Чили – Перу.

Месси не побеждает с Аргентиной из-за крайних защитников. Там нет гениев уровня Алвеса и Альбы

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте