Сборная Бразилии не пустила сборную Аргентины и Лионеля Месси в главный матч Кубка Америки, победив в 1/2 финала со счетом 2:0.

Первый гол Бразилии на 19-й минуте получился образцовым, идеальная комбинация парней в желтом и Жезус расстреливает ворота в упор.

А на 71 минуте Жезус промчался через все поле и выкатил мяч на пустые ворота Фирмино.

Единственной победой Месси со сборной остается золото пекинской Олимпиады.

Бразилия впервые за 12 лет вышла в финал Кубка Америки, а вот Аргентина уже 26 лет без трофеев на уровне национальных команд.

В финале пентакампеоны сыграют с победителем пары Чили – Перу.

Месси не побеждает с Аргентиной из-за крайних защитников. Там нет гениев уровня Алвеса и Альбы

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