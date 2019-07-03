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Месси: «Судьи постоянно принимали решения в пользу Бразилии и даже не использовали VAR. Немыслимо»
Аргентина вновь мимо трофея.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение в полуфинале Кубка Америки от Бразилии (0:2).
«Мы провели лучший матч на турнире. Бразильцы не были лучше нас. Мы старались, но не реализовали созданные моменты: у нас были штанга и перекладина.
При этом Лео прошелся по судейству. «Бразильцы совершали грязные фолы. Это происходило на протяжении всего матча. На первый взгляд, судьи постоянно принимали решение в пользу Бразилии. Удивительно, но арбитр за весь матч ни разу не воспользовался VAR, это немыслимо.
Для нас нет никаких оправданий, нужно проанализировать это и надеяться, что КОНМЕБОЛ что-то сделает».
- Единственной победой Месси со сборной остается золото пекинской Олимпиады.
- Аргентина уже 26 лет без трофеев на уровне национальных команд.
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