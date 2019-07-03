Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение в полуфинале Кубка Америки от Бразилии (0:2).

«Мы провели лучший матч на турнире. Бразильцы не были лучше нас. Мы старались, но не реализовали созданные моменты: у нас были штанга и перекладина.

Ребята приложили огромные усилия. Мы должны позволить им развиваться, а не давить на них. Я чувствовал себя очень хорошо в этой команде. Если могу помочь, то да, буду играть», – цитирует Месси

При этом Лео прошелся по судейству. «Бразильцы совершали грязные фолы. Это происходило на протяжении всего матча. На первый взгляд, судьи постоянно принимали решение в пользу Бразилии. Удивительно, но арбитр за весь матч ни разу не воспользовался VAR, это немыслимо.

Для нас нет никаких оправданий, нужно проанализировать это и надеяться, что КОНМЕБОЛ что-то сделает».

Единственной победой Месси со сборной остается золото пекинской Олимпиады.

Аргентина уже 26 лет без трофеев на уровне национальных команд.

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