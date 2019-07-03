Старичок Алвес уничтожил трех аргентинцев дриблингом на старте голевой атаки
И у этого человека сейчас нет клуба.
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес умопомрачительно начал голевую атаку в полуфинале Кубка Америки против Аргентины.
26-летний правый латераль накрутил трех аргентинцев и выкатил мяч на Роберто Фирмино, чей прострел замкнул Габриэл Жезус.
- Бразилия обыграла Аргентину со счетом 2:0 и впервые за 12 лет вышла в финал Кубка Америки.
- В финале пентакампеоны сыграют с победителем пары Чили – Перу.
- Дани Алвес стал свободным агентом после ухода из «ПСЖ».
Выстрелы Жезуса и Фирмино, которые вновь оставили беднягу Месси без трофея в сборной
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