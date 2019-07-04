Сборная Перу разгромила команду Чили в полуфинале Кубка Америки со счетом 3:0.

Счет на 21-й минуте открыл Эдинсон Флорес, оказавшийся в одиночестве на углу вратарской.

Через 17 минут преимущество перуанцев удвоил Йосимар Йотун после очень странного забега голкипера соперников почти к боковой линии.

Довершил разгром на 91-й минуте Паоло Герреро.

Чилийцы выигрывали в последних двух розыгрышах Копы.

В главном матче Кубка Америки сборная Перу сыграет с Бразилией. Финал пройдет в ночь с 7 на 8 июля по Москве.

Последний раз пераунцы играли в финале Кубка в 1975 году.

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