В чем проблема?

Судейство в полуфинальном матче Кубка Америки между Бразилией и Аргентиной уже второй вызывает ожесточенные споры. Эквадорский арбитр Родди Самбрано сразу в двух моментах не поставил пенальти и даже не прибегнул к помощи VAR, чем взбесил Лионеля Месси: «Бразильцы совершали грязные фолы. Это происходило на протяжении всего матча. На первый взгляд, судьи постоянно принимали решения в пользу Бразилии. Удивительно, но арбитр за весь матч ни разу не воспользовался VAR, это немыслимо».

Федерация футбола Аргентины перешла от слов лидера сборной к делу и запросила аудиозаписи переговоров Самбрано с видеоассистентом VAR Леоданом Гонсалесом.

У судей были проблемы со связью?

Перед матчем со связью между рефери действительно возникли проблемы. Это подтвердила КОНМЕБОЛ, назвав причиной помех приезд на стадион «Минейрао» президента Бразилии Жаира Болсонару. Именно неназванные действия службы безопасности послужили причиной технических заминок, но южноамериканская федерация настаивает, что все проблемы удалось решить до начала матча, и во время игры никаких неисправностей зафиксировано не было.

Так зачем Аргентина запросила переговоры арбитров?

Инсайдер Танкреди Палмери опубликовал в твиттере краткую выжимку информации из записей аргентинского блога, который анонимно ведут известные спортивные журналисты страны. По их данным, видеоассистент в обоих спорных ситуациях в штрафной площади «селесао» делал запрос Самбрано на просмотр эпизода лично главным арбитром. И оба раза эквадорец отказывался подойти к экрану и пересмотреть эпизоды.

После игры видеоассистент Гонсалес сообщил инспектору матча, что в обоих случаях можно было поставить пенальти.

Аргентина требует уволить главу судейского корпуса КОНМЕБОЛ

Учитывая непонятную ситуацию со связью, вопросы к судейству действительно появляются. Федерация футбола Аргентины и вовсе попросила КОНМЕБОЛ уволить главу профильного корпуса Уилсона Семено.

«Мы подвергаем сомнению честность Семено, так как его длинный послужной список показывает неспособность справляться с возникающими ситуациями, если не явную волю для достижения нужных результатов. Мы протестовали перед игрой о назначении рефери Самбрано, который до этого на турнире обслуживал только матч Перу – Боливия, поэтому не было никаких оснований для его назначения на полуфинал. И это далеко не первое подобное решение против аргентинских команд. Поэтому мы просим уволить Семено», – говорится в заявлении национальной федерации.

Выстрелы Жезуса и Фирмино, которые вновь оставили беднягу Месси без трофея в сборной

Качай приложение Eurosport для iOS или Android