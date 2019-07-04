Варгас попытался исполнить Смолова при пенальти – получилось блестяще
Пижонство в конце проигранного матча.
Форвард сборной Чили Эдуардо Варгас исполнил пенальти в добавленной время полуфинала Кубка Америки против Перу соответственно результату всего матча (0:3).
На пятой добавленной минуте, когда уже результат игры был ясен, чилийцы получили право на пенальти. Варгас исполнил паненку, но не обманул вратаря сборной Перу, который легко достал мяч под перекладиной.
- Чилийцы выигрывали в последних двух розыгрышах Копы.
- В главном матче Кубка Америки Перу сыграет с Бразилией. Финал пройдет в ночь с 7 на 8 июля по Москве.
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