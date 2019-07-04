Форвард сборной Чили Эдуардо Варгас исполнил пенальти в добавленной время полуфинала Кубка Америки против Перу соответственно результату всего матча (0:3).

На пятой добавленной минуте, когда уже результат игры был ясен, чилийцы получили право на пенальти. Варгас исполнил паненку, но не обманул вратаря сборной Перу, который легко достал мяч под перекладиной.

Чилийцы выигрывали в последних двух розыгрышах Копы.

В главном матче Кубка Америки Перу сыграет с Бразилией. Финал пройдет в ночь с 7 на 8 июля по Москве.

3 пули в тело Чили принесли Перу первый за 44 года финал Кубка Америки

Качай приложение Eurosport для iOS или Android