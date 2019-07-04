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Варгас попытался исполнить Смолова при пенальти – получилось блестяще

Варгас попытался исполнить Смолова при пенальти – получилось блестяще
Eurosport

11 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

Пижонство в конце проигранного матча.

Форвард сборной Чили Эдуардо Варгас исполнил пенальти в добавленной время полуфинала Кубка Америки против Перу соответственно результату всего матча (0:3).

На пятой добавленной минуте, когда уже результат игры был ясен, чилийцы получили право на пенальти. Варгас исполнил паненку, но не обманул вратаря сборной Перу, который легко достал мяч под перекладиной.

  • Чилийцы выигрывали в последних двух розыгрышах Копы.
  • В главном матче Кубка Америки Перу сыграет с Бразилией. Финал пройдет в ночь с 7 на 8 июля по Москве.

3 пули в тело Чили принесли Перу первый за 44 года финал Кубка Америки

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