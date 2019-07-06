Форвард сборной Аргентины Лионель Месси и полузащитник сборной Чили Гари Медель получили по красной карточке за стычку на поле.

Ближе к концу первого тайма в одном из эпизодов Медель укрыл от Лео мяч, дав ему выкатиться за лицевую. Месси толкнул соперника, и футболисты устроили перепалку. Абритр показал обоим игрокам по красной карточке.

После первого тайма Аргентина ведет со счетом 2:0.

Месси успел оформил ассист на Серхио Агуэро.

Видеоассистент делал запрос на VAR, но рефери отказал. Аргентина в бешенстве и требует расследования

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