Аргентина выиграла бронзу Кубка Америки, обыграв чилийцев со счетом 2:1.

Счет на 12-й минуте открыл Серхио Агуэро после хитрой передачи Лионеля Месси.

Спустя 10 минут маленький шедевр сотворил Пауло Дибала: первым касанием ушел от двух защитников, а вторым перекинул вратаря.

Главное событие произошло на 37-й минуте. Месси и Гари Медель боролись за мяч, а после немного пободались. Конфликт раскрасил новыми красками арбитр Марио Диас де Вивар, который показал футболистам по красной карточке и не изменил решение после просмотра видеоповтора.

Новый эпизод, где отметился Де Вивар, случился уже во втором тайме: он назначил пенальти после еще одного просмотра VAR. Удар с точки реализовал Артуро Видаль.

Аргентина в третий раз подряд получает медали Кубка Америки.

В двух прошлых розыгрышах «альбиселесте» уступали в финале Чили в серии пенальти.

Месси и Медель сцепились, пободались и получили по красной

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