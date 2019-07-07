КОНМЕБОЛ ответила на обвинения капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, который заявлял о коррупции со стороны организации.

«В футболе вы иногда выигрываете, а иногда проигрываете, и основной принцип честной игры – принимать результаты с преданностью и уважением. То же самое относится к решениям судей. Недопустимо, чтобы из-за инцидентов на турнире, в котором на равных участвуют 12 команд, возникали необоснованные обвинения и ставилась под сомнение целостность Кубка Америки.

Эти обвинения проявляют неуважение к соревнованию, всем участвующим футболистам и сотням специалистов КОНМЕБОЛ, организации, которая работает для обеспечения прозрачности, профессионализма и развития южноамериканского футбола с 2016 года», – говорится в официальном заявлении.

Месси был недоволен судейством в полуфинальном матче против Бразилии, а затем был удален в матче за третье место с Чили.

Аргентинец не вышел на награждение бронзовыми медалями.

«Все подстроено в пользу Бразилии». Месси не вышел получать бронзу Кубка Америки

Качай приложение Eurosport для iOS или Android