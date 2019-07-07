Судья матча между Аргентиной и Чили в рамках Кубка Америки Марид Диас де Вивар в послематчевом протоколе обосновал решение удалить Лионеля Месси и Гари Меделя.

«Использование ненормативной, оскорбительной или унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Сильный удар соперника плечом», – написал он об удалении 32-летнего капитана сборной Аргентины.

Медель удален по схожей причине, различия в формулировках оказались небольшими.

«Использование ненормативной, оскорбительной или унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Грубые удары соперника грудью и рукой, прежде чем он был остановлен партнерами по команде по команде», – объяснил судья.

Месси и Медель были удалены в первом тайме.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Аргентины, которая завоевала бронзовые медали Кубка Америки.

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