Каждый болельщик, оказавшись в Рио, мечтает сфотографироваться со статуей Христа-Искупителя. Именно оттуда со смотровой площадки на горе Корковаду открывается лучший вид на храм футбола, «Маракану».

По популярности с футболом в Бразилии могут сравниться только сериалы, поэтому любое футбольное мероприятие – истинный праздник. Копа Америка – главное событие лета, вернее бразильской зимы.

«Маракана»Eurosport

«Маракана» находится в неспокойном районе недалеко от фавелы, местной Кроколандии. Сопровождавший меня бразилец шел с опаской, стараясь быстрее преодолеть расстояние от машины до главного входа. Здесь совсем недавно игроки «Васко да Гама», выйдя после матча на парковку, остались без телефонов и машин.

Стадион строился к чемпионату мира-1950. Финал того года против Уругвая, собравший рекордное количество зрителей (199 854 человек) и завершившийся победой соперника, вошел в историю как Мараканасо. Автор победного мяча Альсидес Гиджи говорил: «Маракана» вмещает 200 тысяч человек, и только трем людям удалось сделать так, чтобы она умолкла: Фрэнку Синатре, Папе Римскому и мне». На старых фотографиях фасад стадиона – голубой. Выбор цвета кажется абсолютно нелогичным, но всему есть объяснение. Матчи чемпионата мира игрались на незавершенной арене, организаторы не успели вовремя закончить отделочные работы. Так как бразильцы нисколько не сомневались в победе, было решено после финала покрасить арену в цвета команды-победительницы. Белый – цвет формы «канариньи» до 1954 года.

«Маракана» пережила многочисленные реконструкции (1999-2000, 2005-2007, 2010-2013) и сохранила исторический фасад. На него нанесено официальное название стадиона в честь журналиста Марио Филью, благодаря агитационным статьям которого проект стал реальностью. Перед ареной – статуя Идералду Луиса Беллини, чемпиона мира 1958 и 1962 годов. Сейчас вместительность в целях безопасности сократили до 78 838 зрителей. Тем не менее, «Маракана» осталась самым большим стадионом в Бразилии.

Главная арена страны – свидетель важного исторического события. 19 ноября 1969 года Пеле, король бразильского футбола, преодолел отметку в 1000 голов. В музее стадиона хранится его футболка, часть сетки ворот и мяч с того памятного дня.

1000-й гол ПелеEurosport

«Маракана» приютила не только национальную сборную, но и сразу два клуба – «Фламенго» и «Флуминенсе». Во время «Фла» – «Флу» или Народного дерби в 1963-м был зафиксирован рекорд посещаемости для клубных турниров – 194 603 человек. По официальным данным, основанным на проданных билетах, чуть меньше – 177 020 человек.

Следом за чемпионатом мира-2014 на «Маракане» прошли открытие и закрытие Олимпийских игр 2016 года. После Олимпиады стадион, страшно сказать, забросили. Управляющая компания отказалась брать расходы по его содержанию. В результате из-за неоплаченных счетов за электроэнергию арену полностью обесточили, газон пришел в негодность, а бандиты из соседних фавел украли несколько исторических бронзовых бюстов. Руководство «Фламенго» в марте 2017-го оплатило задолженность за свет в размере почти 2 млн реалов. С апреля этого года расходы на содержание стадиона разделили между собой оба заинтересованных клуба – «Фламенго» и «Флуминенсе».

Сейчас арена полностью восстановлена и, как и раньше, собирает аншлаги. В зале славы стадиона отпечатки оставили 90 великих футболистов, включая Пеле, Роналдо, Зико, Гарринчу и с недавних пор Роналдиньо.

Слепок ноги Роналдиньо на «Маракане»Getty Images

Кстати, в конце февраля-начале марта на «Маракане» прошла двухнедельная выставка, посвященная виртуозу. Художник Камалеао представил в картинах всю 20-летнюю карьеру Роналдиньо.

7 июля «Маракана» снова станет центром внимания и примет самый долгожданный матч лета – неожиданный финал между Бразилией и Перу.

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