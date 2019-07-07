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Месси: «Мы превосходили Бразилию и заслуживали быть в финале»
Но в финале сыграет команда Тите, а Лео поедет домой с бронзой.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что его команда заслуживала на Копа Америка большего, чем третье место.
«Мы покидаем турнир с наградой, но прежде всего с высоко поднятой головой, а также с чувством, что на этот раз футбол был к нам несправедлив. По уровню нашей игры, по тому, что мы превосходили Бразилию, мы заслуживали быть в финале.
Но мы должны с оптимизмом смотреть вперед, потому что у нас есть будущее – у этой сборной серьезный фундамент. Нам всего лишь нужно немного времени», – написал Месси в инстаграме.
- Аргентина уступила Бразилии в полуфинале Копы со счетом 0:2.
- В матче за бронзу «альбиселесте» со счетом 2:1 обыграли сборную Чили, а Месси получил красную карточку.
«Все подстроено в пользу Бразилии». Месси не вышел получать бронзу Кубка Америки
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