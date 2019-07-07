Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может получить двухлетнюю дисквалификацию за критику Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ).

После матча за третье место против сборной Чили (2:1) Лео обвинил организаторов и судей Кубка Америки в коррупции и заявил, что работа арбитров направлена на помощь хозяевам турнира – сборной Бразилии.

Как пишет AS English, за оскорбительные слова в адрес КОНМЕБОЛ Месси может схлопотать двухгодичную дисквалификацию. Если аргентинца действительно отстранят от матчей национальных сборных, то он пропустит отборочные игры «альбиселесте» к ЧМ-2022 и не поможет команде на Копа Америка-2020.

На Копа Америка-2019 сборная Аргентины дошла до полуфинала, где проиграла бразильцам (0:2).

Единственным трофеем Месси в составе национальной сборной остается победа на Олимпийских играх 2008 года.

Месси: «Мы превосходили Бразилию и заслуживали быть в финале»

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