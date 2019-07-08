Команды встречались на групповом этапе 15 дней назад. В том матче Бразилия разгромила соперника – 5:0.

В финале первой также забила Бразилия. На 15-й минуте Габриэл Жезус избавился от двоих соперников на правом фланге и забросил в штрафную, Эвертон на дальней штанге замкнул передачу.

В конце первой половины сборная Перу заработала пенальти после игры рукой Тьяго Силвы, и Паоло Герреро реализовал удар с точки.

Но в добавленное к тайму время Габи Жезус с паса Артура расстрелял голкипера и вывел бразильцев вперед.

На 70-й минуте автор гола и ассиста прыгнул в соперника, получил вторую желтую и оставил команду в меньшинстве.

На 87-й минуте Эвертон вбежал в штрафную и упал после столкновения с Карлосом Самбрано. Арбитр назначил пенальти, и вышедший на замену Ришарлисон аккуратно положил в угол.

3:1 – хозяева турнира выиграли Копа Америка.

Бразилия стала девятикратным чемпионом Южной Америки, но победила впервые с 2007 года.

«Селесао» проводили турнир в пятый раз и все пять розыгрышей становились триумфатором.

«Маракану» забросили и разграбили после Олимпиады. Сейчас она снова неотразима