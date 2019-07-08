Кубок Америки и его финал оказались совсем без интриги в главной части. Трофей над головой подняла самая сильная сборная, команда хозяев, которая не отдала ни один из четырех предыдущих домашних турниров. Бразилия не пропустила до решающего матча ни разу, пусть и просочилась туда через пенальти в четвертьфинале. Перу для такого же пути потребовалось сильно больше удачи.

Сборная Бразилии в таком формате живет уже третий сезон, ее в этом виде строит Тите. За три года от команды Дунги, которая не выходит из группы на Кубке Америки-2015, она превратилась в самую красивую систему на ЧМ-2018 и победителя домашней Копы.

И в этом плане интересно сравнить это поколение с вечными врагами из Аргентины. Тормозной путь «альбиселесте» тянется чуть дольше – пять лет с финала чемпионата мира – но проехаться следом так же увлекательно.

Дружочки Лео Месси – это очень крутые нападающие, каждый с определенными скиллами и, видимо, пройденным пиком формы. Восклицание «Как же это поколение не выиграло хотя бы Кубок Америки» начинается с перечисления термоядерной передней линии и заканчивается ею же.

Тактический тонистарк Eurosport.ru Вячеслав Палагин уже писал, что Месси не хватает в сборной топового крайнего защитника по типу Дани Алвеса и Жорди Альбы, с которыми он обыгрывался (или обыгрывается) в «Барселоне». Но ведь проблема намного шире, чем просто 0 толковых аргентинских фулбеков за 10 лет. И при сравнении с Бразилией-2019 она выглядит колоссальной.

Дани Алвес (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Кубок Америки-2019Getty Images

Там, где у «селесао» Тьяго Силва и Маркиньос, у Аргентины Отаменди и Пеццелла (попробуйте с трех попыток назвать клуб, за который он выступал в прошлом сезоне). На позиции Каземиро у «альбиселесте» появляется Леандро Паредес. В старте полуфинального матча с заклятыми врагами рядом с Месси появляются люди из «Спортинга» и «Удинезе», и дело не в травмах основных игроков, а потому что Акунья с Де Полем лучше остальных подходят на эти позиции.

У Бразилии выросло поколение, несравнимо выше уровнем аргентинского. Их государственная экономика не выдержала ЧМ и Олимпиады за два года, но это никак не повлияло на развитие футболистов, перебои с деньгами у федерации или любого другого внутреннего кризиса, который накрыл страну Лионеля Месси. У них не возникло проблем с выбором нового тренера, и Тите отлично подошел этой системе и одновременно выстроил ее под себя. Ему было проще, ведь его головной болью было выбрать нового капитана на каждый матч, а не перенасыщение опорной зоны, потому что иначе соперник разорвет твой слабый центр обороны.

Бразилия получила сильное поколение, которое набралось опыта в 2014-м, получило топ-тактику в 2018-м и что-то выиграло только в 2019-м. Спорт в целом и футбол в частности определяет величие через победы (медали, кубки, трофеи), здесь вроде бы все объективно. Но для больших триумфов должно сойтись множество факторов, не все из которых зависят от тебя, – это и готовность соперников, и травмы лидеров, удача, хорошая сетка, разница в усталости и строгие/лояльные судьи. Ты можешь сократить их влияние на результат, чтобы больше решалось в игре, но полностью их исключить невозможно.

Поэтому, например, глупо считать Лионеля Месси хуже Диего Марадоны только потому, что у него нет Кубка мира и/или гола рукой англичанам. Он родился в 1987-м, через год после последней победы на ЧМ, и его одновременно окружают футболисты, которые были в финале-2014 и которые выгребали четверочку от Германии в 2010-м и от Франции в 2018-м. И это могут быть одни и те же люди – Серхио Агуэро и Анхель ди Мария, например. Все трое не стали от этого лучше или хуже, в какой-то из моментов им повезло, а в какой-то нет.

Анхель ди Мария, Лионель Месси, Серхио Агуэро, Аргентина, ЧМ-2018Getty Images

Скажем, у Аргентины есть два невероятных тренера (Симеоне и Почеттино), для каждого из которых еще не пришло время променять клуб на пенсионерскую работу со сборной. Вероятно, и сейчас, и через 10 лет Маурисио или Эль Чоло сделали бы «альбиселесте» сильнее, но у коучей есть время, а у поколения Месси оно уходит все с большей скоростью. Особенно в национальных командах, чей разрыв в уровне игры с клубным футболом год от года становится все заметнее.

Бразилия выстроила топ-систему, которая за три года проиграла только один матч с равным соперником, пусть и в четвертьфинале ЧМ-2018. Поражение от Бельгии до сих пор остается единственным при Тите в официальных встречах, и это настолько же заслуга тренера, насколько и заслуга мотивированных игроков, федерации, условий и везения в каждом конкретном матче.

У Аргентины Лионеля Месси нет ни коуча, ни состава, ни помощи от AFA. И даже везение родиться в другую эпоху ему немного отказало.

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