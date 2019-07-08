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«Горжусь вами, вы заслужили». Неймар поздравил сборную с победой на Копе

«Горжусь вами, вы заслужили». Неймар поздравил сборную с победой на Копе
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 50 мин. назад

Наверно, ему было грустно видеть триумф по телевизору.

Нападающий сборной Бразилии Неймар, пропустивший Кубок Америки из-за травмы, поздравил команду с победой на турнире.

«Поздравляю, парни, и тоже горжусь вами. Вы заслужили», – написал 27-летний футболист, выложив фото сборной с награждения.

  • В финале Кубка Америки Бразилия обыграла сборную Перу (3:1), в полуфинале бразильцы остановили Аргентину (2:0).
  • Неймар получил травму в одном из товарищеских матчей перед стартом турнира.
  • Неймар с национальной командой выиграл Кубок Конфедераций-2013 и Олимпиаду-2016.

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