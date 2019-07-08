Getty Images
Тите – о Месси: «Нужно понять и принять поражение. Он поставил свое величие под сомнение»
Лео занесло слишком далеко.
Тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал слова Лионеля Месси, который обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции по отношению к команде Аргентины.
«Тот, кого я считал экстраординарным и инопланетным, должен проявлять немного больше уважения. Нужно понять и принять поражение и быть осторожным с тем, что говоришь. Он поставил свое величие под большое сомнение. Мы играли против Аргентины чисто», – приводит слова 58-летнего Тите ESPN.
- Бразилия выбила Аргентину в полуфинале Кубка Америки (2:0), Месси был недоволен судейством.
- В матче за третье место аргентинцы выиграли у Чили (2:1), Месси был удален. Он закончил турнир с одним голом с пенальти.
- Финальный матч Бразилия выиграла у Перу со счетом 3:1.
Месси могут на 2 года отстранить от матчей за Аргентину из-за оскорбления КОНМЕБОЛ
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте