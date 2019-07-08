Тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал слова Лионеля Месси, который обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции по отношению к команде Аргентины.

«Тот, кого я считал экстраординарным и инопланетным, должен проявлять немного больше уважения. Нужно понять и принять поражение и быть осторожным с тем, что говоришь. Он поставил свое величие под большое сомнение. Мы играли против Аргентины чисто», – приводит слова 58-летнего Тите ESPN.

Бразилия выбила Аргентину в полуфинале Кубка Америки (2:0), Месси был недоволен судейством.

В матче за третье место аргентинцы выиграли у Чили (2:1), Месси был удален. Он закончил турнир с одним голом с пенальти.

Финальный матч Бразилия выиграла у Перу со счетом 3:1.

Месси могут на 2 года отстранить от матчей за Аргентину из-за оскорбления КОНМЕБОЛ

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