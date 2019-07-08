Ришарлисон посвятил гол в финале Кубка Америки 80-летней прабабушке, но забыл ее имя

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон так обрадовался победе в финале Кубка Америки и забитому мячу, что забыл имя собственной прабабушки.

«Я давно сказал, что если забью мяч, то посвящу его своей прабабушке, которой уже 80 лет. Я благодарю бога и посвящаю этот гол ей», – цитирует 22-летнего бразильца Daily Mail.

Футболиста попросили назвать имя прабабули, но это оказалось непосильной задачей. «Я забыл», – смущенно признался Ришарлисон.

Ришарлисон стал автором третьего гола в ворота сборной Перу с пенальти.

Бразильцы выиграли финал со счетом 3:1.

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