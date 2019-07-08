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Fox Sports: УЕФА предложил Аргентине выступить в Лиге наций
Еще один совместный турнир для Лео и Криша.
УЕФА предложил сборной Аргентины присоединиться к розыгрышу Лиги наций после конфликта с КОНМЕБОЛ на Кубке Америки.
По информации Fox Sports, УЕФА готов принять аргентинцев под свое крыло, если команда откажется от дальнейших выступлений на Копа Америка. Аргентине предложено поучаствовать в Лиге наций.
- Первый розыгрыш Лиги наций выиграла сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду.
- Аргентина заняла третье место на Копа Америка, 32-летний Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции и подыгрыванию будущим победителям – команде Бразилии.
Бразилия – пример, почему Месси ничего не выигрывает с Аргентиной
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