УЕФА предложил сборной Аргентины присоединиться к розыгрышу Лиги наций после конфликта с КОНМЕБОЛ на Кубке Америки.

По информации Fox Sports, УЕФА готов принять аргентинцев под свое крыло, если команда откажется от дальнейших выступлений на Копа Америка. Аргентине предложено поучаствовать в Лиге наций.

Первый розыгрыш Лиги наций выиграла сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду.

Аргентина заняла третье место на Копа Америка, 32-летний Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции и подыгрыванию будущим победителям – команде Бразилии.

Бразилия – пример, почему Месси ничего не выигрывает с Аргентиной

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