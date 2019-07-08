Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал высказывания аргентинского форварда Лионеля Месси о коррупции в КОМНЕБОЛ.

«Когда вы проиграли, вы должны не сходить с ума, а принять поражение. В «Барселоне» было много судейских ошибок в пользу Месси, но я никогда не слышал, чтобы он говорил о коррупции», – цитирует 25-летнего Маркиньоса журналист Танкреди Палмери.

Бразилия прошла Аргентину в полуфинале (2:0) и взяла Кубок Америки в матче против Перу (3:1).

После полуфинала Месси посетовал на несправедливое судейство.

Сборная Аргентины довольствовалась бронзовыми медалями, обыграв Чили (2:1). Месси был удален и продолжил обвинять КОНМЕБОЛ в коррупции и поддержке Бразилии.

Тите – о Месси: «Нужно понять и принять поражение. Он поставил свое величие под сомнение»

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