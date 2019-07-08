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«УЕФА никогда не вступал в подобные дискуссии». Аргентина не сыграет в Лиге наций
Роналду и Месси все-таки не встретятся.
УЕФА опроверг информацию Fox Sports о приглашении сборной Аргентины к участию в Лиге наций.
«То, что УЕФА предложил Аргентине участвовать в соревнованиях под своей эгидой или стать членом УЕФА – неправда. УЕФА никогда не вступал в подобные дискуссии и не собирается это делать», – цитирует Goal.com пресс-релиз организации.
- Слухи возникли после того, как капитан сборной Аргентины Лионель Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции и поддержке сборной Бразилии на Кубке Америки.
- Fox Sports утверждал, что Аргентину пригласят в Лигу Наций в случае ее бойкота Кубка Америки.
- Бразильцы выиграли Копу, аргентинцы стали третьими
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