Модель Кинси Волански, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов, пыталась повторить трюк на финале Кубка Америки Бразилия – Перу.

«Признаюсь, Кубок Америки, ты победил, но это была та еще авантюра. Прилетели в Бразилию, переоделись, добрались до трибун, и в итоге все закончилось тем, что Виталия схватили 20 охранников. Нас выпустили из под стражи и теперь мы наслаждаемся Бразилией!» – написала Кинси в инстаграме.

Виталий Здоровецкий – парень Кинси и пранкер, выбегал на поле в финале ЧМ-2014 Германия – Аргентина.

В финале Кубка Америки Бразилия обыграла Перу со счетом 3:1.

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