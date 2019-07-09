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«Игроки должны бойкотировать КОНМЕБОЛ. Она убивает футбол». Чилаверт поддержал Месси
Недовольство южноамериканской Конфедерацией нарастает.
Легендарный вратарь-бомбардир сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт прокомментировал обвинения в коррупции нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в адрес КОНМЕБОЛ.
«Вне всяких сомнений, этот Кубок Америки был подготовлен для того, чтобы Бразилия стала чемпионом. КОНМЕБОЛ убивает футбол. Почему они хотят наказать Месси, если мы живем в демократическом мире? Игрокам нужно объединиться и бойкотировать КОНМЕБОЛ», – цитирует Чилаверта Fox Sports.
- Бразилия выбила Аргентину в полуфинале Кубка Америки (2:0), Месси был недоволен судейством.
- В матче за третье место аргентинцы выиграли у Чили (2:1), Месси был удален. Он закончил турнир с одним голом с пенальти.
Месси могут на 2 года отстранить от матчей за Аргентину из-за оскорбления КОНМЕБОЛ
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