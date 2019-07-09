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Дани Алвес – о словах Месси: «Твой друг не может быть всегда прав только потому, что он твой друг»
Платон мне друг, но истина дороже.
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал слова плеймейкера сборной Аргентины Лионеля Месси, который обвинил организаторов и судей Копа Америка в коррупции.
«Твой друг не может быть всегда прав только потому, что он твой друг. Он проявил неуважение по отношению к нескольким абсолютно профессиональным людям, которые на многое закрывали глаза.
Я считаю, что он был неправ, когда говорил эти вещи», – заявил Алвес, который вместе с Месси выступал за «Барселону».
- В полуфинале Копа Америка бразильцы со счетом 2:0 выиграли у Аргентины.
- После матча за третье место против сборной Чили (2:1) Месси обвинил организаторов и судей турнира в коррупции и заявил, что их работа направлена на помощь хозяевам Копы – сборной Бразилии.
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