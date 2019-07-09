Защитник сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал слова плеймейкера сборной Аргентины Лионеля Месси, который обвинил организаторов и судей Копа Америка в коррупции.

«Твой друг не может быть всегда прав только потому, что он твой друг. Он проявил неуважение по отношению к нескольким абсолютно профессиональным людям, которые на многое закрывали глаза.

Я считаю, что он был неправ, когда говорил эти вещи», – заявил Алвес, который вместе с Месси выступал за «Барселону».

В полуфинале Копа Америка бразильцы со счетом 2:0 выиграли у Аргентины.

После матча за третье место против сборной Чили (2:1) Месси обвинил организаторов и судей турнира в коррупции и заявил, что их работа направлена на помощь хозяевам Копы – сборной Бразилии.

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