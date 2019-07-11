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Месси получил тряпичный мяч за Кубок Америки. Но это не троллинг
На самом деле это солидная награда.
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси получит награду по итогам Кубка Америки-2019 – тряпичный мяч, сделанный детьми из Мозамбика.
Это награда фонда Папы Римского Франциска. Победитель определился путем голосования среди учащихся заведений, находящихся под покровительством фонда. Месси набрал 34,3%. Его ближайший конкурент Эдисон Флорес из Перу отстал двукратно – 15,6%, сообщает Diario Sport.
- Фонд объединяет более 500 тысяч учебных заведений из 191 страны мира.
- Награда символизирует усилия на футбольном поле, честность, уважение, солидарность и командную работу.
- На Кубке Америки Месси забил один гол с пенальти и отметился красной карточкой в матче за третье место.
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