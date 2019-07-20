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Месси извинился перед КОНМЕБОЛ за обвинения в коррупции
Теперь Лео не должен получить дисквалификацию.
Федерация футбола Аргентины (AFA) направила в КОНМЕБОЛ извинения капитана национальной сборной Лионеля Месси.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» извинился перед организацией за обвинения ее в коррупции. Как пишет «Спорт-Экспресс», Месси признал, что сказанные им слова были произнесены «в сердцах».
AFA рассчитывает, что после того, как Месси попросил прощения, КОНМЕБОЛ закроет дисциплинарное дело в его отношении. Ранее сообщалось, что капитан «альбиселесте» может быть отлучен от международных игр на два года.
- В полуфинале Кубка Америки-2019 аргентинцы со счетом 0:2 уступили бразильцам.
- Команда Месси завоевала бронзу турнира, Бразилия взяла золото.
Месси с женой и детьми отдыхает на эксклюзивной вилле. Одна ночь стоит 5,5 тысяч евро
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