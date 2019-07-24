Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) озвучила наказание для Лионеля Месси за удаление в полуфинале Кубка Америки. Капитан сборной Аргентины вступил в конфликт с чилийский полузащитником Гари Менделем, который тоже получил красную карточку.

На официальном сайте КОНМЕБОЛ сообщается, что 32-летний Месси дисквалифицирован на один матч и получил штраф размером в 1345 евро. Решение не подлежит апелляции.

КОНМЕБОЛ пока не решила какие санкции будут наложены на Месси за высказывания после полуфинала и матча за третье место. Вердикт ожидается примерно в течение двух недель.

В полуфинале Кубка Америки Аргентина проиграла Бразилии, и Месси обвинил арбитров в предвзятости.

После выигранного матча за третье место он бойкотировал церемонию награждения и намекнул на наличие коррупции в КОМНЕБОЛ.

Месси извинился перед КОНМЕБОЛ за обвинения в коррупции

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