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КОНМЕБОЛ дисквалифицировала Месси на 1 матч. Но пока не за обвинения в коррупции
Теперь ждем главного вердикта.
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) озвучила наказание для Лионеля Месси за удаление в полуфинале Кубка Америки. Капитан сборной Аргентины вступил в конфликт с чилийский полузащитником Гари Менделем, который тоже получил красную карточку.
На официальном сайте КОНМЕБОЛ сообщается, что 32-летний Месси дисквалифицирован на один матч и получил штраф размером в 1345 евро. Решение не подлежит апелляции.
КОНМЕБОЛ пока не решила какие санкции будут наложены на Месси за высказывания после полуфинала и матча за третье место. Вердикт ожидается примерно в течение двух недель.
- В полуфинале Кубка Америки Аргентина проиграла Бразилии, и Месси обвинил арбитров в предвзятости.
- После выигранного матча за третье место он бойкотировал церемонию награждения и намекнул на наличие коррупции в КОМНЕБОЛ.
Месси извинился перед КОНМЕБОЛ за обвинения в коррупции
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