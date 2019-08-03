Форвард сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на три месяца южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ) за обвинения в коррупции во время Кубка Америки-2019.

Звезда «Барселоны» пропустит товарищеские матчи со сборными Чили, Мексики и Германии, а также стартовую игру отбора на ЧМ-2022, сообщает AS.

Также Месси оштрафован на 50 тысяч долларов.

У Лионеля есть неделя на то, чтобы подать апелляцию на это решение.

Месси извинился перед КОНМЕБОЛ за обвинения в коррупции

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