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КОНМЕБОЛ забанила Месси на 3 месяца и оштрафовала на 50 тысяч долларов за обвинения в коррупции
Лео пропустит четыре игры.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на три месяца южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ) за обвинения в коррупции во время Кубка Америки-2019.
Звезда «Барселоны» пропустит товарищеские матчи со сборными Чили, Мексики и Германии, а также стартовую игру отбора на ЧМ-2022, сообщает AS.
- Также Месси оштрафован на 50 тысяч долларов.
- У Лионеля есть неделя на то, чтобы подать апелляцию на это решение.
Месси извинился перед КОНМЕБОЛ за обвинения в коррупции
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